Nationala Moldovei va intalni in aceasta seara selectionata Israelului in cadrul unui meci amical - VIDEO

Nationala Moldovei va intalni in aceasta seara selectionata Israelului in cadrul unui meci amical. Cele 2 formatii s-au intalnit pana acum de 5 ori. 3 victorii a repurtat Israelul, in timp ce 2 intalniri s-au incheiat la egalitate. In cele 5 partide, Moldova a inscris 3 goluri.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF “Este un meci test ca sa se pregateasca, dar jucam cu o echipa redutabila, echipa Israelului, care arata rezultate bune in ultimul timp. Desigur ca ar fi bine sa nu pierdem acest meci, sa-si ridice moralul echipa inaintea meciului cu Georgia.”

Partida dintre Israel si Moldova va avea loc la Netania, de la ora 20:30. Duminica tricolorii intalnesc acasa nationala Georgiei in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018.