Nationala Moldovei va spune la multi ani! Cum a fost anul 2016 pentru fotbalistii nostri - VIDEO

Alexandru GATCAN, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: “Un Craciun si un An Nou fericit, cu multa sanatate si toate visurile sa se realizeze.”

Igor ARMAS, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: “Special pentru Mosul am o poezie: Mos Craciun cu plete dalbeA sosit de prin nametiSa aduca daruri multeLa fetite si baieti.La multi ani!"

Cei mai buni fotbalisti din Moldova i-au felicitat pe toti cu ocazia sarbatorilor de iarna.

Alexandru EPUREANU, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI: "Sa aveti pace in casele dumneavoastra, bucurii si multe, multe zambete. Sarbatori fericite."

Radu GINSARI, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI: "La multi ani, Republica Moldova, la multi ani, iubita mea tara. Va doresc sarbatori fericite. Va doresc ca in aceste sarbatori sa aveti alaturi de voi prieteni, familia si toti cei dragi sufletului, in masura posibilitatilor."

Ion JARDAN, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: "Dragi suporteri, va felicit cu ocazia sarbatorilor de iarna. In anul 2017 doresc succes cluburilor pe care le sustineti, iar impreuna sa ne bucuram de rezultatele pozitive ale selectionatei noastre."

Radu MITU, PORTAR NATIONALA MOLDOVEI: "Le doresc sanatate, sarbatori fericite alaturi de cei dragi si un an nou plin de succese din partea echipelor si a nationalei Moldovei, cu rezultate mai pozitive decat au fost in acest an. "

Mijlocasul Artur Ionita, care a ratat ultimele meciuri ale nationalei din campania preliminara pentru mondialul din 2018, a avut si el un mesaj de felicitare.

Artur IONITA, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: "Felicitari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Sa aveti parte doar de bucurii si un an cat mai reusit. La multi ani!"

Presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal a facut totalurile acestui an.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: “Am trecut prin niste momente dificile si desigur ca fotbalul face parte din tara noastra, tot am avut niste momente dificile. Sunt ferm convins ca fotbalistii vor face si in continuare ca imaginea tarii noastre sa creasca pe arena internationala.”

Anul 2016 a fost unul cu ghinion pentru nationala Moldovei. Selectionata noastra a disputat 4 meciuri in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, obtinand un singur punct.