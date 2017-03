Nationala Molovei e pregatita pentru duelul cu Austria din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Jucatorii au ajuns la Viena si au efectuat primul antrenament - VIDEO

Alexandru EPUREANU, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: “Toti inteleg ca este o echipa foarte puternica, cu jucatori cu nume, care joaca in echipa mari, in campionate puternice din Europa. Dar o sa facem tot posibilul ca sa continuam acest sir de rezultate pozitive.”

In total, 21 de jucatori au participat la primul antrenament. Moldova si Austria au facut parte din aceeasi grupa preliminara pentru Campionatul European de anul trecut. Atunci, austriecii s-au impus cu scorul total de 3 la 1 in suma celor 2 meciuri.

In 2003, Moldova a invins Austria cu 1 la 0. Nationala noastra este pe ultima pozitie in grupa D, cu un singur punct acumulat in 4 meciuri. Austria ocupa locul 4. Partida dintre Austria si Moldova se va disputa maine de la 21:45.