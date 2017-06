Nationala Romaniei a invins in amicalul cu Chile. Baluta a adus victoria, stabilind scorul final de 3 la 2 - VIDEO

Nicolae Stanciu a reusit golul de 2 la 2 pentru Romania, dupa ce oaspetii au condus inca in debutul partidei. Chilienii au marcat 2 goluri in 10 minute.

In minutul 31, Stancu a redus din diferenta. In prima repriza, chilienii au ramas in 10 oameni, dupa eliminarea lui Medel. In inferioritate numerica, Chile nu a mai reusit sa opuna rezistenta. Cu 10 minute inainte de finalul meciului, Baluta a adus victoria pentru Romania, stabilind scorul final de 3 la 2.

Sambata trecuta Romania a cedat in fata Poloniei in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Tricolorii ocupa locul 4 in grupa E, cu 6 puncte acumulate.