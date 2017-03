Nationala Romaniei a remizat cu Danemarca, scor 0 la 0, in preliminariile Cupei Mondiale - VIDEO

Keseru a ratat incredibil, din 6 metri, in minutul 18. Jucatorii romani au fost activi in atac, in prima repriza, insa, s-au prezentat modest la finalizare. Danezii au fost mai periculosi dupa pauza. Totusi, ghinionul i-a urmarit si pe scandinavi.

S-a incheiat 0 la 0, iar Romania ramane pe locul 4 in grupa. Tricolorii au cu un punct mai putin decat Danemarca si Muntenegru, iar lidera este Polonia.

Alexandru CHIPCIU, MIJLOCAS SELECTIONATA ROMANIEI "Nu stiu ce se intampla. Nu am marcat. Vroiam sa marcam, va dati seama. Am avut ocaziile celea in prima repriza si in a doua am avut o ocazie mare. Am vrut sa marcam, dar nu s-a putut. Inseamna ca echipa noastra e de acest nivel.”

Intr-un alt meci al grupei, Polonia a batut cu 2 la 1 Muntenegru, in deplasare. Lewandowski si Piszczek au marcat golurile oaspetilor.

Tot aseara, Armenia a invins Kazahstanul, scor 2 la 0. Mkhitaryan si Ozbiliz au fost autorii golurilor.