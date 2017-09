Nationala Romaniei a scris istorie la Campionatul European de tenis pe echipe. Echipa feminina a devenit campioana europeana, dupa o finala dramatica in fata Germaniei - VIDEO

Nationala Romaniei a scris istorie la Campionatul European de tenis pe echipe, desfasurat in Luxemburg. In marea finala, romancele au dat piept cu Germania, in componenta careia sunt 3 jucatoare chineze, naturalizate. Dupa 4 meciuri ale seriei, cu o victorie si o infrangere a Elizabetei Samara, victoria lui Bernadette Szocs si un esec al Danielei Dodean Monteiro, scorul a fost egal, 2 la 2.

Astfel, punctul culminant a fost meciul cu numarul 5. Daniela Dodean Monteiro a infruntat-o pe Han Ying, in decisiv. Romanca a castigat cu 11 la 4 si 11 la 8, dar a cedat in setul 3, scor 4 la 11. A urmat apoi un set incendiar, in care Daniela Dodean s-a impus la limita, scor 12 la 10 si a adus victoria istorica.

Nationala feminina a Romaniei la tenis de masa a reusit, astfel, sa detroneze Germania, care obtinuse titlul la ultimele 3 editii. Romania a devenit pentru a patra oara campioana europeana, dupa succesele din 1992, 2002 si 2005.