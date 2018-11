Nationala Romaniei de tineret a luptat pana la ultimele munitii contra Belgiei. Micii tricolori s-au dezlantuit pe finalul meciului si au recuperat o diferenta de doua goluri - VIDEO

Scenariu dramatic la meciul amical dintre natioanalele de tineret ale Romaniei si Belgiei. Diavolii rosii au deschis scorul in minutul 35 prin Dion Cools. In prelungirile primei reprize, Vlad Dragomir obtine o lovitura de la 11 metri, pe care Denis Dragus avea sa o transforme cu mult cu sange rece.

In cea de-a doua repriza, belgienii marcheaza de doua ori in doar doua minute. mai intai Aaron Leya a iesit la rampa printr-o lovitura de cap, iar mai tarziu, Isaac Mbenza a profitat de lipsa de organizare in defensiva tricolorilor.

Ecartul de doua goluri s-a pastrat pana in minutul 90. Apoi schimbarile produse de Mirel Radoi au dat roada. Nou intratul, Darius Olaru reduce din dieferenta in ultimul minut al timpului regulamentar. Dupa care, asediul la poarta belgienilor a continuat iar in minutul 90+1, Andrei Ciobanu, elevul lui Gheorghe Hagi, reuseste sa readuca egalitatea pe tabela.