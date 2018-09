Nationala Romaniei de tineret este foarte aproape de calificarea la Campionatul European. Echipa lui Mirel Radoi a invins Bosnia si Hertegovina cu 2 la 0 - VIDEO

Ianis Hagi a marcat direct din corner. Golul uluitor al decarului Romaniei a completat victoria echipei sale in duelul cu Bosnia si Hertegovina, scor 2 la 0. Celalalt gol l-a inscris Adrian Petre. Echipa romana a fost inspirata de capitanul sau, portarul Ionut Radu.

Ionut RADU, CAPITAN NATIONALA ROMANIEI U-21: “O sa iesim afara si o sa luam ce meritam. In seara asta, cu totii o sa ducem Romania pe primul loc. Hai baieti, venim aici in cerc! La 3, cat putem de tare strigam Hai Romania. Unu, doi, trei...Hai Romania! ”

Portarul Romaniei a fost erou si la meciul precedent, de pe terenul Portugaliei. Tinerii tricolori au castigat cu 2 la 1 partida, iar, in al zecelea minut de prelungiri, Ionut Radu a blocat un penalty al lusitanilor.

Nationala Romaniei sub 21 de ani conduce grupa preliminara pentru Campionatul European. Formatia antrenata de Mirel Radoi mai are de jucat, in octombrie, cu Tara Galilor si Liechtenstein, ambele partide acasa.