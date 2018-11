Nationala Romaniei de tineret si-a aflat adversarii de la Campiontul European din 2019. Cu cine vor juca tricolorii - VIDEO

In preliminarii, Romania a aratat destul de convingator. Elevii lui Mirel Radoi, s-au califcat fara prea multe probleme la turneul final. In ciuda faptului ca viitorii adversari ai tricolorilor au un statut superior, fotbalistii de peste Prut sunt plini de optimism.

Campiontal European din Italia rezervat fotbalististilor cu varsta pana la 21 de ani, va intruni 12 nationale. Participantele vor fi repartizate in 3 grupe a cate 4 natioanale. In semifinale vor accede castigatoarele grupelor, plus cel mai bun loc secund. Echipele ce vor ajunge in penultima faza, isi vor garanta prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.