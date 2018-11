Nationala Romaniei mai spera sa castige grupa, in Liga Natiunilor. Echipa lui Cosmin Contra a invins, aseara, Lituania cu 3 la 0 - VIDEO

Romania a deschis scorul deja in minutul 7 al meciului cu Lituania, prin George Puscas. In debutul partii secunde, Nicolae Stanciu a sutat, iar portarul a respins mingea in fata si Claudiu Keseru a inscris simplu, din apropiere. In minutul 65, Stanciu a marcat si el, cu un sut din lovitura libera. 3 la 0 si Romania mai spera la castigarea grupei, in Liga Natiunilor UEFA.

In celalalt meci, Serbia a invins-o pe Muntenegru cu 2 la 1. Sarbii conduc grupa, insa romanii mai au sanse sa-i devanseze.

George PUSCAS, ATACANTUL NATIONALEI ROMANIEI: „ O victorie cu 3 goluri ne face mult mai puternici si mergem in Muntenegru sa aducem ultima victorie. ”

Tot aseara, in esalonul superior al turneului, Italia a remizat cu Portugalia, scor 0 la 0. Lusitanii s-au calificat in careul de asi al Ligii Natiunilor si, astfel, au obtinut dreptul de a gazdui semifinalele, meciul pentru locul 3 si finala, in luna iunie.