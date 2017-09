Nationala Romaniei s-a impus la limita acasa contra selectionatei Armeniei in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018 - VIDEO

Alex Maxim a marcat cu calcaiul in prelungirile partidei contra Armeniei, aducand victoria pentru Romania, scor 1 la 0. Dupa o prima repriza dezamagitoare, in care gazdele au avut un singur sut pe cadrul portii, in partea secunda Armenia a ramas in 10 oameni, iar Romania a beneficiat de un penalty.

Totusi, gazdele nu au iesit in avantaj. Portarul oaspetilor a aparat sutul lui Stancu.

Intr-un alt meci din grupa E, Danemarca a invins clar reprezentativa Poloniei. In fata propriilor suporteri, danezii s-au impus cu 4 la 0. Christian Eriksen a fost vedeta gazdelor. A dat doua pase decisive si a marcat un gol.

Romania este pe locul 4 in grupa E, avand 9 puncte. Urmatoarea clasata, Danemarca, dar si ocupanta locului 2, Muntenegru, au cate 13 puncte.