Nationala Rusiei a fost eliminata de la Cupa Confederatiilor. Gazda competitiei a pierdut meciul cu Mexic, scor 1 la 2 - VIDEO

Faza s-a produs in minutul 52, cand scorul era de 1 la 1. Akinfeev a iesit dintre buturi si a incercat sa degajeze mingea, insa l-a lovit in piept pe Lozano. Atacantul mexican, in schimb a lovit balonul si l-a trimis in poarta.

Rusia a pierdut partida cu Mexic, desi a marcat prima, prin Samedov. Pentru oaspeti, celalalt gol a fost reusit de Araujo. Mexicanii s-au calificat in semifinalele Cupei Confederatiilor de pe locul secund in grupa A. De pe prima pozitie merge mai departe nationala Portugaliei, care nu a avut emotii in meciul cu Noua Zeelanda.

Cristiano Ronaldo a inscris din penalty, iar Bernardo Silva a facut 2 la 0.

Dupa pauza, au mai punctat Andre Silva si Nani. 4 la 0 si lusitanii sunt in careul de asi. Ei participa, in premiera, la Cupa Confederatiilor.