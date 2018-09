Nationala Rusiei, calificata in etapa a doua a Campionatului Mondial la volei masculin. Asta, dupa ce a invins Camerunul cu 3 la 0, la seturi - VIDEO

Rusia a venit dupa infrangerea in meciul cu Statele Unite si avea nevoie de victorie, pentru a se califica in turul urmator. Echipa din Camerun i-a creat probleme campioanei europene doar in setul 2. Rusii au controlat meciul, iar Victor Poletaev a acumulat 13 puncte. Scor final 25 la 16, 30 la 28 si 25 la 15 si Rusia a avansat in etapa a doua a mondialului.

Marea revelatie a turneului este nationala Olandei, care a castigat 4 meciuri din 5, in grupa sa, si s-a calificat in etapa urmatoare. Aseara, olandezii au invins Egiptul cu 3 la 1 la seturi.

Australia, Belgia, Brazilia si Polonia s-au calificat si ele in turul secund. Polonezii au ajuns la 11 victorii consecutive, la mondiale, dupa triumful in fata Iranului, in trei seturi. Campionatul Mondial, gazduit de Italia si Bulgaria, va dura pana pe 30 septembrie.