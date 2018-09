Nationala Rusiei este in forma buna dupa Campionatul Mondial. Echipa a zdrobit, intr-un meci amical, reprezentativa Cehiei, scor 5 la 1 - VIDEO

Ionov a profitat de pozitionarea gresita a fundasilor cehi si a pornit masina de goluri a Rusiei, in amicalul jucat pe Rostov Arena. Mai tarziu, Zabolotnyi a inscris primul sau gol pentru nationala, iar apoi tot el a fost faultat in careul advers si Ionov a transformat penalty-ul.

A fost 3 la 0 la pauza. Cehia a marcat un gol, in minutul 74, si parea ca revine la viata. Rusii, insa, au raspuns tare. Fostul jucator al echipei Sheriff Tiraspol, Erokhin, a marcat dupa un corner, iar apoi Poloz a inchis tabela la 5 la 1.

Echipa lui Stanislav Cherchesov va juca urmatorul meci in octombrie, cu Suedia, in Liga Natiunilor, iar Cehia va da piept cu Slovacia, in acelasi turneu.