Nationala Spaniei s-a dezlantuit. Dupa victoria sigura contra Italiei, ibericii au umilit selectionata Liechtensteinului - VIDEO

Ramos a deschis scorul in meciul cu Liechtensten inca in minutul 3. Spaniolii au dominat cap-coada partida, iar pana la pauza, Morata, Isco si Silva au mai punctat pentru oaspeti.

Cu o posesie de peste 70%, spaniolii nu au avut mila de adversari nici in repriza secunda. Morata a mai inscris o data, iar Aspas a reusit si el dubla.

Spania nu a mai fortat in ultimele 30 de minute, dar a mai punctat o data. Goppel a inscris in propria poarta. 8 la 0, astfel, ibericii inregistreaza cea mai mare victorie in deplasare. Intr-un alt meci din grupa G, Italia a trecut la limita de nationala Israelului, scor 1 la 0. Immobile a adus 3 puncte pretioase pentru gazde.

Tot ieri, nationala Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, a invins selectionata Croatiei, scor 1 la 0. Tosun a inscris singurul gol al partidei.

Turcia este pe locul 3 in grupa I, la 2 puncte in spatele Croatiei si Islandei.