NBA s-a mutat la Londra pentru o noapte. Boston Celtics a trecut spectaculos de Philadelphia in cadrul unui meci disputat la Londra: vedetele din Premier League au mers sa vada meciul - VIDEO

Ca in fiecare an, Londra a gazduit aseara o partida din liga nord-americana de baschet. Boston Celtics s-a impus spectaculos in fata celor de la Philadelphia, scor 114 la 103. Philadelphia a intrat mai bine in meci si a condus dupa prima jumatate, avand un avans de 9 puncte dupa primele doua sferturi.

Boston a reusit sa intoarca scorul in doar un sfert, impunandu-se cu 37 la 22 dupa pauza mare. Ultima parte a jocului a fost la fel la discretia celor de la Celtics, care au repurtat cea de-a saptea victorie consecutiva.

La meci au asistat si vedetele din Premier League. Sir Alex Ferguson, Morata, De Bruyne sau Hazard, cu totii au venit pentru a urmari partida. Peste 19 mii de spectatori au asistat la meciul din NBA.