Nebunia Game of Thrones a ajuns si in fotbal. Zenit Sankt-Petersburg a adus pe stadion sosiile actorilor din renumitul serial la un meci din Campionatul Rusiei - VIDEO

Actorii, imbracati si machiati in stilul serialului Game of Thrones, au urmarit din tribune meciul dintre Zenit si echipa lui Alexandru Gatcan, Rostov.

Fanii de la Zenit au avut ocazia sa faca poze si in tronul de fier, identic celui din serial. Ultimul sezon din Game of Thrones a inregistrat audiente record in Statele Unite, avand o medie de 31 de milioane de spectatori pe episod.