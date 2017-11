Nebunie in orasul Porto Alegre. Zeci de mii de fani ai echipei Gremio au sarbatorit pe strazile orasului succesul istoric al favoritilor - VIDEO

Fanii echipei Gremio sunt in al 9-lea cer. In orasul Porto Alegre, zeci de mii de suporteri au cantat, au dansat, au aprins torte si focuri de articifii. Gremio si-a demonstrat suprematia in America de Sud, reusind sa cucereasca trofeul Copa Libertadores, pe care-l obtinuse, ultima data, in anul 1995.

Dupa victoria din tur, cu 1 la 0, echipa braziliana a castigat si partida de pe terenul gruparii argentiniene Lanus, scor 2 la 1. Fernandinho si Luan au marcat golurile oaspetilor. Gremio a cucerit Copa Libertadores pentru a 3-a oara in istorie. Jucatorii au intrerupt conferinta de presa a antrenorului de dupa meci.