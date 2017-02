Nebunie la meciul lui Arsenal din Cupa Angliei. Tunarii s-au calificat in sferturile competitiei, dupa ce au trecut de Sutton - VIDEO

Sutton, echipa din liga a cincea engleza, a primit vizita granzilor din Premier League, Arsenal Londra, in optimile Cupei Angliei. Pe un stadion cu o capacitate de doar 5000 de locuri, unii fani au privit meciul si din copaci. Nu a fost insa nici pe departe ultima faza amuzanta din meci. Un fan a dat buzna pe teren.

Dupa ce a fost la bar in pauza, portarul vedeta al gazdelor de 45 de ani si 145 de kg si-a permis sa manance cand Sutton era condusa cu 2 la 0. Arsenal a inscris cate un gol pe repriza si s-a calificat in sferturile Cupei Angliei. Theo Walcott a marcat golul cu numarul 100 in tricoul tunarilor.

820 de mii de euro va incasa Sutton pentru parcursul sau in Cupa Angliei. In sferturile competiei, Arsenal va intalni o alta echipa din liga a cincea, Lincoln City.