Nebunie la ultima conferinta de presa a megaduelului Wilder - Fury. Boxerii s-au imbrancit si si-au aruncat vorbe grele, inainte de meci - VIDEO

„ O sa te trimit in knockout! Iti promit. Tu spuneai de poporul tau, ca lupta de 200 de ani. Poporul meu lupta de 400 de ani si lupta si acum. ”

Spiritele s-au incins la maxim, iar Tyson Fury si-a scos camasa si a strigat la adversar.

Deontay WILDER, BOXER SUA : „ Un campion, o fata, un nume. Este ceea ce urmaresc. O sa-l trimit in knockout pe Tyson Fury. ”

Tyson FURY, BOXER ANGLIA : „ Nu a existat niciodata un om care sa ma bata, intr-o lupta. Niciodata. Nici in sparring, nici intr-o partida de box, la nivel profesionist. Niciodata nu am fost batut. Daca Deontay Wilder va fi acea persoana, atunci Dumnezeu sa-l binecuvanteze! ”

Duelul dintre Tyson Fury si Deontay Wilder, pentru centura WBC, in categoria grea, va avea loc la Los Angeles, pe 1 decembrie. Fury are 27 de victorii in tot atatea meciuri, 19 dintre ele fiind obtinute prin knockout. Wilder a castigat toate cele 40 de partide de pana acum, 39 dintre ele prin knockout.

Americanul va incasa nu mai putin de 14 milioane de dolari, pentru lupta. Fury va obtine peste 10 milioane, bani pe care ii va dona pentru constructia caselor pentru oameni fara adapost, in Marea Britanie.