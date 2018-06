Argentina, eliminata de Franta, de la Campionatul Mondial din Rusia. Nebunie totala la Kazan: s-au inscris 7 goluri

Fazele meciului





Min 90+3 - Galbene pentru Giroud si Otamendi, dupa o altercatie generala





Min 90+2 - GOOOL Argentina | Francezii s-au relaxat, iar Aguero reduce din diferenta cu o lovitura de cap. Argentinienii se napustesc acum spre poarta lui Lloris

Min 88 - Schimbare la francezi: iese Mbappe, autor al unei duble, intra Thauvin

Min 75 - Schimbare la argentinieni, ultima: a iesit Pavon, a intrat Meza

Min 75 - Schimbare la francezi: iese Matuidi, avertizat, intra Tolisso





Min 73 - Galben pentru Pavard





Min 72 - Galben primit de Matuidi, care nu va juca in sferturi, daca Franta se califica

Min 70 - Ocazie imensa de 5-2! Giroud a sutat in plasa laterala a portii lui Armani

Min 68 - GOOOL Franta | Mbappe face dubla dupa un atac fabulos al francezilor, plecat de la portarul Lloris





Min 65 - Schimbare in echipa Argentinei: iese Enzo Perez, intra Kun Aguero

Min 64 - GOOOL Franta | Mbappe inscrie cu un sut cu stangul, din interiorul careului, dupa o faza aglomerata in careul argentinian

Min 58 - GOOOL Franta | Pavard inscrie un gol fabulos, cu un voleu de la 18 metri, la vinclu

Min 55 - Ocazie incredibila a lui Griezmann, dupa o greseala incredibila a lui Fazio. Fundasul a vrut sa-i paseze lui Armani, dar l-a pacalit pe portar. Griezmann a reusit sa ajunga mingea, insa a trimis pe langa poarta goala

Min 50 - GOOOL Argentina | Noroc urias pentru sudamericani, la o faza la care Messi a sutat pe jos, iar mingea sa lovit de Mercado si l-a pacalit pe Lloris

Min 46 - Schimbare in echipa Argentinei: a intrat Fazio, a iesit Marcos Rojo

Min 45 - Pauza la Kazan





Min 40 - GOOOL Argentina | Di Maria suteaza fabulos de la 25 de metri, cu stangul, si il bate pe Lloris. Argentina nu a avut pana acum nicio faza periculoasa

Min 38 - O noua ocazie uriasa a Frantei, dupa o centrare de pe dreapta a lui Pavard. Giroud s-a aruncat spre minge, dar a trecut milimetric pe langa balon

Min 35 - Argentinienii nu isi revin si nu au avut pana acum nicio faza periculoasa de poarta

Min 20 - Pogba suteaza puternic din lovitura libera, dar mingea se duce peste poarta

Min 18 - Incredibil: MBappe scapa inca o data spre poarta, la fel ca la faza penaltyului, si de aceasta data este faultat de Tagliafico. Faultul a fost facut pe linia careului. Fundasul argentinian a primit si el galben

Min 11 - GOOOL Franta | Griezmann executa fara emotii, pe jos, in coltul din dreapta portarului. Armani a sarit in partea opusa

Min 10 - Penalty pentru Franta! Rojo l-a tinut din spate pe Mbappe, dupa o faza fabuloasa facuta de pustiul lui PSG. Arbitrul i-a aratat galben fundasului sudamerican

Min 8 - Bara Franta! Griezmann a sutat dintr-o lovitura libera, mingea a izbit transversala portii lui Armani

Min 1 - Fluier de start al partidei de la Kazan

INFO: Diego Maradona e si el la meci. Dupa duelul cu Nigeria, el a ajuns pe mainile doctorilor.

ECHIPELE DE START



Franta si Argentina, doua foste campioane mondiale, se vor intalni, sambata, de la ora 17,00 (ora Romaniei), la Kazan, in prima optime de finala a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

Niciuna dintre echipe nu a convins la acest turneu, chiar daca francezii au castigat Grupa C cu doua victorii si un egal.

''Les Bleus'' au terminat ultimul meci, cel cu Danemarca (0-0), fiind fluierati de spectatori, care au taxat jocul la rezultat, in timp ce Argentina, care a smuls dramatic calificarea in optimi, a fost sustinuta frenetic de fani la victoria cu Nigeria, suporterii trecand cu vederea evolutia nereusita a favoritilor si esecul drastic cu Croatia (0-3).

In 2006, noteaza Reuters, Franta s-a chinuit in grupa, dar apoi a trecut de Spania, Brazilia si Portugalia, ajungand in finala.

La fel s-a intamplat si in 1978 cu Argentina, cand echipa ''albiceleste'' a cucerit trofeul, desi a fost invinsa de Italia in grupa.

Franta are multi atacanti de top, Kylian Mbappe, Griezmann, Ousmane Dembele, Nabil Fekir sau Olivier Giroud, iar acestia pot specula forma slaba a aparatorilor argentinieni, echipa sud-americana incasand cinci goluri in trei partide.

Franta nu a primit gol din actiune la CM 2018, pentru prima oara din 1998.

Vedeta argentiniana Leo Messi, care a facut dovada talentului sau in meciul cu Nigeria, il va avea in fata pe fundasul Samuel Umtiti, colegul sau de la FC Barcelona.

Mijlocasii defensivi Ngolo Kante si Paul Pogba vor avea misiunea de a-l impiedica pe Ever Banega sa ii furnizeze pase lui Messi sau lui Gonzalo Higuain, care nu a mai marcat pentru Argentina de opt meciuri.

Didier Deschamps va deveni selectionerul cu cele mai multe meciuri pe banca echipei Frantei, cu 80 de partide, depasind recordul lui Raymond Domenech.

Nu mai putin de cinci jucatori de la Paris Saint-Germain ar putea aparea pe teren, Giovani Lo Celso si Angel Di Maria la Argentina, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappe si Alphonse Areola, la Franta.

Cele doua echipe s-au infruntat de 11 ori, sud-americanii avand sase victorii, iar Franta doua. Argentina a castigat ambele meciuri de la Cupa Mondiala, 1-0 in 1930 si 2-1 in 1978, iar apoi a ajuns pana in finala.

sase jucatori de la Argentina (Ever Banega, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Lionel Messi, Marcos Acuna, Nicolas Otamendi) si trei de la Franta (Paul Pogba, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso) risca sa rateze meciul din sferturi daca vor primi inca un cartonas galben.

Sud-americanii nu au nicio victorie in ultimele lor patru meciuri cu echipele europene la Cupa Mondiala, inregistrand doua egaluri si doua esecuri.

Franta nu a primit gol de la echipele sud-americane de sapte meciuri (757 minute).

Echipele probabile pentru meciul de pe Kazan Arena (capacitate 42.873 locuri):



Franta: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele - Olivier Giroud. Selectioner: Didier Deschamps.



Argentina: Franco Armani - Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico - Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez, Angel Di Maria - Lionel Messi, Gonzalo Higuain. Selectioner: Jorge Sampaoli.

Arbitru: Alireza Faghani (Iran).