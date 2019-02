New York Times scrie despre Radu Albot: "Moldoveanul a castigat 97.490 de dolari, cel mai mare salariu din cariera sa"

In timp ce Radu Albot cucerea primul titlu ATP pentru Moldova, aceasta mica tara din Europa de Est, a organizat alegerile parlamentare. Acum 4 ani, participand la un turneu din Franta, Albot a cheltuit 200 de euro pe un taxi care l-a transportat la Ambasada Republicii Moldova. Acolo, el si-a exercitat dreptul de vot. In acest an, Albot a declarat ca nu poate sa mearga la cabina de vot, scrie nytimes.com

De aceasta data, Albot a fost ocupat de finala turnelui Delray Beach. Acolo, el a dispus de Dan Evans, astfel cucerind titlul de campion. Scorul meciului a fost 3 la 6, 6 la 3, 7 la 6. Moldoveanul a castigat 97.490 de dolari, cel mai mare salariu din cariera sa.

Albot lupta de mai mult de un deceniu pentru o astfel de performanta si abia acum si-a transformat visul in realitate. Inaintea turneului Delray Beach Open, el ocupa pozitia a 82-a in ierarhia ATP, recordul sau, insa, era locul 81, obtinut acum cativa ani. Salvand 3 mingi de meci si obtinand victoria in fata lui Evans, Albot a urcat pana pe locul 52.

Albot este primul tenismen din Moldova, care a intrat in TOP 100. Majoritatea dintre ei nu a depasit niciodata macar locul 300. Moldova este o fosta Republica Sovietica cu o populatie de 3.55 milioane.

Aceasta tara este cunoscuta mai mult pentru producatia de vin, decat pentru jucatorii de tenis. Cu toate acestea, Moldova a avut parte de luptatori olimpici, schiori nordici si jucatori de fotbal de talie mondiala.

Spre exemplu, Natalia Levcenkova a fost a 8-a la Jocurile Olimpice din 2006. La Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, Republica Moldova a fost reprezentata de 23 de sportivi, unul dintre ei fiind Radu Albot.

Acesta a devenit primul tenismen din tara sa care a participat la Olimpiada. Albot a trecut in primul tur de ruzus Teymuraz Gabashvili, insa, a cedat in runda secunda, in fata croatului Marin Cilic. La acea editie a Jocurilor Olimpice, canoistul Oleg Tarnovschi a cucerit medalia de bronz. Ulterior acesta a fost descalificat pentru incalcarea regulamentului antidoping, scrie nytimes.com