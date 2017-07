Neymar a reusit un supergol in amicalul cu Juventus de la International Champions Cup. Brazilianul a semnat dubla in victoria Barcelonei cu 2 la 1 - VIDEO

Neymar a driblat rand pe rand nu mai putin de 6 jucatori de la Juventus, iar la final a invins portarul Buffon cu un sut in forta. Brazilianul a semnat dubla in victoria Barcelonei cu 2 la 1 in fata celor de la Juventus.

Pentru italieni, Chiellini a inscris din centrarea lui Dybala. Intr-un alt meci de la International Champions Cup, Tottenham s-a impus spectaculos cu 4 la 2 in fata celor de la PSG. Chiar daca au inscris primii, francezii s-au vazut condusi inca in minutul 18. Ericsen a marcat dupa un sut puternic din afara careului, iar Dier a profitat de o gafa a portarului advers.

A fost 2 la 2 la pauza, dupa ce Pastore a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. Repriza a doua a fost una de cosmar pentru parizieni. In minutul 46, portarul francezilor a vazut cartonasul rosu, dupa ce a oprit mingea cu mana in afara careului, dar si a faultat un adversar. In 10 oameni, PSG nu a reusit sa opuna rezistenta englezilor. Tottenham a mai inscris de 2 ori.

In urmatoarea partida de la International Champions Cup, Tottenham va intalni formatia AS Roma.