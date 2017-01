Neymar s-a filmat in continuarea lungmetrajului Triplu X. Ce rol a jucat fotbalistul brazilian - VIDEO

Dupa ce a cucerit intreaga lume a fotbalului, Neymar are de gand sa straluceasca si la Hollywood. Brazilianul s-a filmat in cea de-a treia parte a francizei Triplu X. Pelicula ii are in distributie pe actori celebri precum Vin Diesel sau Samuel L. Jackson, iar bugetul de productie este de 312 milioane de dolari. In film, Neymar il dezarmeaza pe un infractor intr-un stil specific.

Scena aminteste de un episod din primul film.

Premiera filmului “Triplu X – Intoarcerea lui Xander Cage” a avut loc ieri, iar celelalte 2 productii ale francizei au avut incasari totale de peste 350 de milioane de dolari.