Neymar si-a decis viitorul si abia asteapta noul sezon. Dorit de Real Madrid, cel mai scump jucator din lume a pus capat zvonurilor si a anuntat ca va continua la PSG - VIDEO

NEYMAR, ATACANT PSG: "Am un contract aici, toate aceste ziare nu stiu obiectivele mele, de ce am venit la Paris. Vreau sa triumf la acest club, imi doresc succesul si sper ca acest sezon va fi unul minunat.”

Inca de la inceputul verii presa internationala il dadea ca si transferat pe Neymar la Real Madrid. Totusi, brazilianul va evolua si in urmatorul an in campionatul Frantei, iar obiectivul principal al atacantului ar fi Balonul de Aur. Neymar a ajuns la PSG vara trecuta pentru suma uluitoare de 222 de milioane de euro.