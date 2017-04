Niciun miracol, Barca iese din scena: Catalanii au remizat cu Juventus, scor 0 la 0, si au fost eliminati din Liga Campionilor - VIDEO

Chiar inainte de startul meciului, fundasul lui Juventus, Dani Alves, a fugit spre banca tehnica a Barcei si i-a salutat pe fostii colegi.

Dupa infrangerea din prima mansa, scor 0 la 3, FC Barcelona a incercat o noua revenire de senzatie, dupa cea reusita in optimi, in fata echipei PSG. Nu a fost sa fie, insa. Juventus s-a aparat bine, iar Messi, Sergi Roberto si alti jucatori ai formatiei catalane au ratat ocazii de gol. 0 la 0 si Juventus merge in semifinale. Luis Suarez a fost consolat, aseara, de Chiellini, fotbalistul pe care l-a muscat la Campionatul Mondial din 2014. Cei doi au si facut schimb de tricouri. Neymar a izbucnit in lacrimi, la finalul partidei, si a fost consolat de Dani Alves si Cuadrado.

Gianluigi BUFFON, PORTAR JUVENTUS "Faptul că nu am încasat nici un gol în 2 meciuri cu Barcelona este o sursă a autoaprecierii."

SINCRON: Dani ALVES, FUNDAS JUVENTUS

"Astăzi am avut bucuria de a-i elimina. Am jucat superb în această etapă.”

Andres INIESTA, MIJLOCAS FC BARCELONA "Am jucat împotriva unei echipe complete şi este foarte dificil când eşti condus şi îţi cauţi jocul.”





In semifinalele Ligii Campionilor s-a calificat, ieri, si AS Monaco. Francezii au invins-o pe Borussia Dortmund cu 3 la 1. Mbappe, Falcao si Germain au inscris pentru gazde, iar Reus – pentru oaspeti. In meciul tur, monegascii se impuneau cu 3 la 2.