Niciun pas gresit pentru Real Madrid in La Liga: galacticii continua sa fie lideri in Spania - VIDEO

Niciun pas gresit pentru Real Madrid. Galacticii au invins acasa formatia Alaves, scor 3 la 0. Benzema l-a redus la tacere pe goalkeeperul gazdelor cu un sut in forta din interiorul careului, deblocand tabela de marcaj. In minutul 85, Isco a marcat superb si a dublat avantajul madrilenilor.

Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Nacho. Dupa victoria de ieri, Real Madrid continua sa fie lider in La Liga, avand 68 de puncte la activ. Pe locul doi, cu 2 puncte mai putin, este Barcelona. Catalanii au trecut in deplasare de Granada, scor 4 la 1. Suarez a marcat spectaculos pe finalul primei reprize.

Dupa pauza, Barcelona a avut mari emotii. Granada a egalat in minutul 50, insa catalanii au inceput asediul la poarta gazdelor. Paco Alcacer a inscris pentru 2 la 1 in minutul 64. Finalul partidei a fost unul de cosmar pentru Granada. Mai intai gazdele au ramas in 10 oameni, ca in minutul 83 Saunier sa marcheze in propria poarta. Scorul final de 4 la 1 a fost stabilit de Neymar in prelungirile partidei.

A fost golul cu numarul 100 pentru brazilian in tricoul Barcelonei. In urmatoarea etapa, catalanii intalnesc acasa Sevilla.