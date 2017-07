Niciun pas gresit pentru Simona Halep la Wimbledon. Romanca a acces in optimile turneului, dupa ce a trecut in doua seturi de chinezoaica Shuai Peng - VIDEO

Simona Halep a avut parte de o partida extrem de disputata in turul 3 de la Wimbledon contra sportivei Shuai Peng din China. Totusi, romanca s-a impus cu 6 la 4 si 7 la 6.

Halep a fost condusa cu 3 la 1 in primul set, insa a reusit o revenire fabuloasa si a inchis prima parte a confruntarii dupa 37 de minute. Soarta setului secund s-a decis la tie-break, unde Halep a avut nervii mai tari si a acces in optimile de la Wimbledon.

La baieti, Rafael Nadal a avut o sarcina usoara in turul 3 de la Wimbledon. Spaniolul a trecut cu 6 la 1, 6 la 4 si 7 la 6 de rusul Karen Hacianov. A fost cea de-a zecea victorie consecutiva pentru Nadal fara sa piarda niciun set.

In optimi este si numarul 1 mondial, Andy Murray. Britanicul a trecut in 4 seturi de italianul Fabio Fognini, scor 6 la 2, 4 la 6, 6 la 1 si 7 la 5. In urmatorul act, Murray il va intalni pe francezul Benoit Paire.