Nicolae Calancea si Alexei Koselev au revenit in primul 11 la echipele lor de club. Portarii moldoveni au fost titulari in duelul dintre CS U Craiova si CSM Poli Iasi - VIDEO

CS U Craiova a obtinut o victorie categorica aseara in fata celor de la CSM Poli Iasi, scor 4 la 1. Ambele formatii au avut intre buturi portari moldoveni. Goalkeeper-ul iesenilor, Alexei Koselev, a avut o seara neagra, incasand 4 goluri. Mitrita a reusit un hat-trick in poarta moldoveanului, iar scorul final a fost stabilit de Dimitrov.

De partea cealalta, portarul lui CS U Craiova, Nicolae Calancea, a revenit intre buturi dupa mai bine de 2 luni de cand nu a mai prins primul 11. Chiar si asa, goalkeeper-ul moldovean a avut o evolutie stearsa si a gresit la unicul gol al iesenilor.

S-a incheiat 4 la 1, iar CS U Craiova ramane pe locul 3 in Ligii 1. Poli Iasi ocupa ultima pozitie in play-off, avand doar infrangeri in cele 4 partide disputate.