Nicolae Calancea si CS U Craiova au probleme in Cupa Romaniei. Oltenii au pierdut meciul tur din semifinale cu FC Voluntari, scor 0 la 1 - VIDEO

Calancea a avut o prima interventie salvatoare in minutul 41, atunci cand Marinescu a trimis periculos balonul direct din corner. CS U Craiova si FC Voluntari au jucat echilibrat, iar ocaziile mari au fost rare. In minutul 80, oaspetii au trecut pe langa deschiderea scorului. Popadiuc a intrat, in viteza, in careu, si a sutat, iar Calancea a avut un reflex splendid.

Pe final, insa, fundasul oltenilor, Bancu, a faultat, in careu, un jucator advers, iar arbitrul a dictat penalty. Marinescu a transformat lovitura de la 11 metri. FC Voluntari a castigat cu 1 la 0 mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei. Returul este programat pe 17 mai, pe terenul ilfovenilor.