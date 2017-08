Nicolae Calancea si CSU Craiova, in forma maxima. Oltenii au castigat al patrulea meci la rand, in campionat, si au urcat pe locul secund - VIDEO

CS U Craiova este, in continuare, neinvinsa in campionat si spera sa lupte pentru medalii, in acest sezon. Aseara, oltenii au intalnit-o pe Gaz Metan Medias si au dominat meciul. Doar ca eforturile in atac au dat roade abia dupa pauza. Gustavo si Burlacu si-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Astfel, CS U Craiova a inregistrat a patra victorie consecutiva, in campionat. In toate aceste meciuri, moldoveanul Nicolae Calancea a pastrat poarta intacta. Oltenii sunt pe locul secund in clasament, cu 18 puncte.

Intre timp, Astra Giurgiu a invins-o pe Juventus Bucuresti, la fel cu scorul de 2 la 0. Claudiu Belu a inscris in prima repriza... iar Anthony Le Tallec a dublat avantajul giurgiuvenilor, aproape de final. Astra a urcat, provizoriu, pe locul 4, in campionat, cu 15 puncte.