Nicolae Caraus revine dupa o pauza de un an. Luptatorul moldovean va participa la gala K1 - VIDEO

Dupa ce in toamna anului trecut, a cedat intr-o lupta infernala contra lui Giuseppe de Domenico, Nicolae Caraus a traversat o perioada dificila a carierei sale. Extenuat de o serie de accidentari, luptatorul nostru reuseste, in sfarsit, sa revina in epicentrul Kickboxing-ului.

Pe data de 8 decembrie, la gala K1, Nicolae Caraus se va duela cu Janu Da Cruz, supranumit "Canibalul". Luptatorul din Guinea este renumit pentru duritatea pe care o etaleaza in luptele sale. In ciuda tuturor pronosticurilor, Andrei Grosu, antrenorul sportivului nostru, crede in victoria lui Nicolae.

Gala K1 de pe 8 decembrie, organizata la sala polivalenta din Chisinau, intruneste 30 de sportivi, 17 dintre care sunt luptatori din Republica Moldova.