Nicolae Stanciu, decisiv pentru Anderlecht. Mijlocasul roman a marcat golul victoriei de 1 la 0 in meciul cu APOEL, in optimile de finala ale turneului Europa League

Nicolae STANCIU, MIJLOCAS ANDERLECHT "Ne simţim superb, deoarece am făcut un meci fantastic. Ne-am atins obiectivul şi am câştigat meciul."

A fost al patrulea gol al lui Stanciu in Europa League in acest sezon, el avand alte 4 reusite in Campionatul Belgiei. Anderlecht a invins-o pe APOEL cu 1 la 0 si porneste favorita in returul de la Bruxelles, de saptamana viitoare. Tot aseara, in optimile de finala ale turneului Europa League, un meci spectaculos s-a jucat in Franta. Olympique Lyon a dat piept cu AS Roma. Echipa gazda a marcat prima, insa italienii au revenit si, pana la pauza, au intors scorul. Repriza secunda a fost un adevarat dezastru pentru AS Roma, care a incasat 3 goluri. Mai intai, a inscris Tolisso.

Apoi, Fekir si Lacazette au marcat cate o data si Olympique Lyon s-a impus cu 4 la 2.

O partida nebuna a fost si cea dintre echipele belgiene Gent si Genk. Oaspetii au castigat cu 5 la 2, iar eroul formatiei a fost Samatta, autor a doua goluri.



Meciurile retur sunt programate pentru 1 martie.