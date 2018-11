Noi informatii despre starea lui Schumacher! Situatia fostului campion la 5 ani de la accident

Mick este insa trist pentru starea tatalui sau, legendarul Michael Schumacher, de sapte ori campion mondial in Marele Circ. Mick le-a spus colegilor sai ca ii este greu sa faca fata situatiei din familie. Michael Schumacher a intrat in coma in urma cu 5 ani in urma unui accident de ski. De atunci este tratat in casa de langa lacul Geneva, insa informatiile despre el sunt limitate. Totusi, prietenul lui Mick, pilotul danez Nicklas Nielsen spune ca o recuperare completa este posibila, chiar si dupa atat timp.



"Mick nu spune ca este trist pentru tatal sau. A spus doar ca uneori ii este greu. Ii cunosc foarte bine viata personala. E un tip calm si tacut. E foarte amabil si vorbeste cu toata lumea.

Dar nu vorbeste despre situatia sa. Inca mai fac si putin karting cu Ralf Schumacher si echipa lui, dar nimeni nu vorbeste despre asta. Se poate ca Michael sa fie pe punctul recuperarii si isi va face aparitia din nou cand este complet refacut.

Dar e greu de spus ce se intampla. E inca un mister", a povestit danezul Nicklas Nielsen.



MICK SCHUMACHER PARTICIPA LA CURSA CAMPIONILOR!



Mick Schumacher, fiul multiplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, va participa la Cursa Campionilor care va avea loc pe 19 si 20 ianuarie la Ciudad de Mexico, au anuntat organizatorii, citati de agentia EFE.

"Nu va pot descrie nerabdarea cu are astept venirea weekend-ului Cursei Campionilor, mai ales pentru ca va fi in Mexic, unde anul acesta s-a decis titlul in Formula 1", a declarat pilotul in varsta de 19 ani, campionul en titre din Formula E Europa, referindu-se la cursa de pe circuitul "Hermanos Rodriguez" care i-a adus al cincilea titlu de campion mondial britanicului Lews Hamilton (Mercedes)

Cursa Campionilor reuneste in fiecare an campioni de la diferite categorii ale sportului cu motor, precum Formula 1, NASCAR, Indy Car si WRC, intre altele.

Participantii la acest eveniment concureaza in masini similare, in etape eliminatorii, pe un circuit trasat in interiorul unui stadion.

Pe 19 si 20 ianuarie, cursele vor avea loc in Foro Sol, arena pe care a avut loc ceremonia de premiere a Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului.

La competitia din Mexic, Mick Schumacher va face pereche in echipa Germaniei cu cvadruplul campion mondial de Formula 1 Sebastian Vettel (Ferrari), alaturi de care Michael Schumacher a castigat de sase ori Cupa Natiunilor: de doua ori pe stadionul Wembley din Londra (2007, 2008), apoi la Beijing (2009), de alte doua ori la Dusseldorf (2010 si 2011), iar ultima oara la Bangkok, in 2012.

Michael Schumacher, care va implini 50 de ani pe 3 ianuarie, a suferit grave leziuni la cap in urma unui accident de schi produs in decembrie 2013, in Alpii francezi, iar in ultimii cinci ani nu a mai avut nicio aparitie publica, vestile despre starea sa de sanatate fiind foarte putine.