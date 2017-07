Noi medalii, din parte luptatorilor moldoveni. Vasile Diacon a luat argintul, iar Maxim Bostan - bronzul - VIDEO

Luptatorul de stil liber, Vasile Diacon, a evoluat in limita categoriei de greutate de 69 de kilograme si a repurtat 3 victorii la scor, in fata unor sportivi din Estonia, Bulgaria si Polonia. In finala, Diacon a dat piept cu rusul David Cheldiev si a fost condus cu 4 la 0. Luptatorul moldovean a dat dovada de caracter - a revenit spectaculos si a egalat scorul.

4 la 4 a fost si scorul final, insa victoria i-a fost acordata lui Cheldiev, deoarece moldoveanul a primit un avertisment din partea arbitrilor. O medalie de bronz pentru Moldova a cucerit, ieri, Maxim Bostan, tot la lupte libere, insa in categoria de 42 de kilograme. In finala mica, el a batut un adversar din Germania cu scorul de 8 la 2.

Campionatul European de lupte libere, greco-romane si feminine, destinat cadetilor, se desfasoara in orasul Sarajevo, din Bosnia si Hertegovina. 25 de sportivi reprezinta Moldova la turneu.