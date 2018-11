Noi si noi recorduri pentru Cristiano Ronaldo: portughezul a marcat 10 goluri oficiale pentru Juventus, in doar 16 meciuri

Atacantul de 33 de ani, continua sa demontreze ca varsta nu conteaza pentru un sportiv de performanta. In victoria de aseara contra lui SPAL, portughezul a marcat golul cu numarul 10 in tricoul lui Juventus. In istoria de 121 de ani a clubului italian, nimeni nu s-a mai integrat atat de usor in echipa. Cele 10 goluri, Ronaldo le-a marcat in doar 16 meciuri.