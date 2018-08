Noi surprize la US Open. Dupa Simona Halep, si spaniola Garbine Muguruza a plecat acasa. In concursul masculin, scotianul Andy Murray a parasit competitia - VIDEO

Garbine Muguruza, care a fost campioana la Roland Garros si Wimbledon, nu s-a descurcat la US Open. Spaniola a avut din nou ghinion la turneul american si l-a parasit dupa doar doua meciuri. Tenismena ceha Karolina Muchova, care ocupa locul 202 in topul WTA, a produs marea surpriza. A invins-o pe Muguruza cu 3 la 6, 6 la 4 si 6 la 4.

Intr-o alta partida, Serena Williams, de 6 ori campioana la US Open, in trecut, a invins-o pe Carina Witthoeft cu un dublu 6 la 2. Urmatoarea adversara a Serenei va fi chiar sora ei, Venus. In concursul masculin, scotianul Andy Murray, campion la US Open in 2012, a pierdut meciul cu spaniolul Fernando Verdasco – 5 la 7, 6 la 2, 4 la 6 si 4 la 6.

In acelasi timp, tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe canadianul Vasek Pospisil cu 6 la 3, 6 la 4 si 6 la 2. Campionii turneului US Open, in proba simplu, masculin si feminin, vor incasa cate 3 milioane 800 de mii de dolari.