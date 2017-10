Nou - promovata Huddersfield surprinde in Campionatul Angliei: a trecut de Manchester United, desi aceasta a dominat aproape tot meciul - VIDEO

Soc in Campionatul Angliei. Nou-promovata Huddersfield a invins-o pe Manchester United cu 2 la 1. Diavolii rosii sunt deja la 5 puncte in spatele liderei Manchester City.

Huddersfield a produs marea surpriza in Premier League. In partida cu Manchester United, echipa gazda a lovit de doua ori, pana la pauza. Mai intai Mooy a inscris dupa ce i-a furat o minge lui Mata, in centrul terenului. Peste 5 minute, Depoitre a profitat de o gafa a lui Lindelof, a trecut de portar si a trimis balonul in plasa.

Manchester United a dominat apoi si a ratat numeroase ocazii de gol.

A marcat, insa, doar o data, prin Rashford. Prima infrangere a diavolilor rosii in noul sezon ii lasa cu 20 de puncte la activ. 25 de puncte are lidera Manchester City, care a batut gruparea Burnley, scor 3 la 0. Aguero a inscris din penalty si a ajuns la 177 de goluri pentru club, el fiind, acum, la un gol distanta de a deveni cel mai bun marcator din istoria cetatenilor. Otamendi si Sane au mai punctat, pentru gazde.

Tot aseara, un gol splendid a marcat Boufal, mijlocasul echipei Southampton. Acesta a alergat din jumatatea de teren a formatiei sale, pe drum a driblat cativa adversari si a inscris. AMBIANTA Southampton a castigat meciul cu West Brom, scor 1 la 0.