Formatiile Storhamar si Sparta au marcat cate o data in timpul regulamentar. A fost nevoie de 8 reprize de prelungiri, pentru a decide castigatoarea. In final, Storhamar a inscris golul decisiv. 3 ore 37 de minute si 14 secunde este noul record in hochei. Pana acum, cel mai lung meci din istorie a fost cel din 1936, din liga nord-americana. Atunci doua echipe au jucat 2 ore 56 de minute si 30 de secunde.