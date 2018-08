Noul goalkeeper al celor de la Real Madrid a ajuns in Spania. Thibaut Courtois a trecut cu bine testele medicale si a semnat un contract pe 6 ani cu detinatoarea trofeului Champions League - VIDEO

Impreuna cu sotia, dar si cei doi copii, Thibaut Courtois a pasit astazi pentru prima oara pe Santiago Bernabeu in calitate de noul jucator al celor de la Real Madrid. Galacticii au platit 39 de milioane de euro celor de la Chelsea, iar goalkeeperul belgian a semnat un contract pe 6 ani. Tot astazi, portarul de 26 de ani a trecut vizita medicala si a sustinut prima conferinta de presa la Real.

Thibaut COURTOIS, PORTAR REAL MADRID: "Am fost un rival si stiu ce inseamna sa te confrunti cu Real Madrid. Acum sunt unul de-al vostru, sunt un "madridista"."

In directie opusa, de la Real la Chelsea, a ajuns Mateo Kovacic. Mijlocasul de 24 de ani va juca pentru londonezi sub forma de imprumut, pana in iunie 2019.