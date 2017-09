Noul pusti minune al Realului rateaza debutul in grupele Ligii Campionilor dupa o accidentare stupida! Ce a patit Asensio in timp ce se afla la baie

Marco Asensio nu va juca in aceasta seara in meciul celor de la Real Madrid cu APOEL dupa o accidentare cu adevarat stupida. El a suferit o infectie dupa ce s-a ras pe picioare! Zinedine Zidane a dezvaluit ca Asensio nu poate sa-si puna jampierele din cauza unei basici.

Asensio a inceput excelent sezonul, profitand si de absenta lui Cristiano Ronaldo in primele etape de campionat, portughezul fiind suspendat dupa incidentul din Supercupa Spaniei. Ronaldo va reveni la Real Madrid in partida din aceasta seara.

"Zidane mi-a spus ca de la Messi nu a mai vazut un jucator cu picior stang atat de bun ca al meu. Am fost impresionat pentru ca Messi este un fenomen" a declarat recent Asensio, cel care are 4 goluri in 6 partide in acest sezon.