Noul sezon al Ligii Campionilor promite a fi unul senzational: Barcelona, Liverpool si Juventus au primit adversari de calibru - VIDEO

Cristiano Ronaldo va reveni pe Old Trafford. Impreuna cu Juventus, el va infrunta fosta sa echipa, Manchester United. Alte doua formatii din grupa H sunt Valencia si Young Boys. In grupa B, vor evolua Barcelona, Tottenham, PSV si Inter Milano.

Meciuri superbe se asteapta si in grupa C, unde Paris Saint-Germain va juca cu Napoli, FC Liverpool si Steaua Rosie Belgrad. Detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, Real Madrid, a nimerit in grupa G, alaturi de AS Roma, TSKA Moscova si Viktoria Plzen. In continuare, va prezentam componenta grupelor A, D, E si F.

Primele meciuri sunt programate pentru 18 si 19 septembrie.

Tot aseara, au fost impartite premii. Cel mai bun jucator al sezonului 2017-2018, in versiunea UEFA, a fost desemnat croatul, Luka Modric, de la Real Madrid.

Real a strans, de fapt, toate premiile. Modric a fost numit si mijlocasul sezonului, Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun atacant, Sergio Ramos – cel mai bun fundas, iar Keylor Navas – portarul sezonului.