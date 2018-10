Noul sezon, pentru echipele Washington si Boston a inceput cu spectacol. Doi jucatori au transformat terenul de gheata intr-un adevarat ring de box - VIDEO

Meciul dintre Boston Bruins si Washington Capitals a fost oprit de arbitri dupa ce doi jucatori s-au luat la bataie. Brad Marchand, de la Boston, l-a lovit pe Lars Eller, iar ambii sportivi au fost eliminati de arbitru.

Washington Capitals a inceput partida superb si a deschis scorul in primul minut al meciului, prin devierea senzationala a lui Oshie. Jucatorul rus Evghenii Kuznetsov a fost cel care a inscris al doilea gol al meciului pentru vulturi.

In urmatoarele reprize, golurile au fost marcate de Dowd, Carlson, Ovechkin si acelasi Kuznetsov, iar ultima lovitura a meciului a reusit-o Eller. Scorul final al partidei a fost de 7 la 0 in favoarea campioanei Washington.

In sezonul precedent, Washington a invins-o, in marea finala, pe Las Vegas Golden Knights, cu 4 la 1, in serie.