Novak Djokovic a debutat in forta la turneul de la Paris. Tenismanul sarb a castigat meciul cu portughezul Joao Sousa si continua goana dupa prima pozitie in topul mondial - VIDEO

Novak Djokovic, care a fost de 4 ori campion la Rolex Paris Masters, in trecut, vrea un nou trofeu in capitala Frantei. Tenismanul sarb a dat piept cu portughezul Joao Sousa, in turul secund, iar sportivul venit din calificari i-a dat batai de cap in primul set. Djokovic s-a impus greu, scor 7 la 5. In al doilea set, sarbul a fost deja de neoprit si a castigat clar, scor 6 la 1.

Djokovic s-a calificat in optimi de finala, unde il va intalni pe bosniacul Damir Dzumhur. Sarbul va reveni in fruntea clasamentului mondial, daca va evolua mai bine decat Rafael Nadal, la Paris.

In etapa urmatoare a turneului din capitala Frantei a acces si croatul Marin Cilic. Al 7-lea jucator al lumii l-a batut pe germanul Philipp Kohlschreiber, scor 6 la 3 si 6 la 4.