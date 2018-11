Novak Djokovic este aproape de al saselea titlu, la Turneul Campionilor ATP. Sarbul s-a calificat in finala dupa ce l-a invins pe Kevin Anderson - VIDEO

Novak Djokovic a avut un parcurs formidabil la Turneul Campionilor din acest an. La Londra, tenismanul sarb nu a cedat niciun set, in drum spre finala. Kevin Anderson nu a mai avut precizie in forehand, iar Djokovic a stapanit jocul.

Nici serviciul bun, in unele momente, nu l-a ajutat pe tenismanul sud-african. Djokovic a profitat de momentele decisive si a facut de patru ori break. Liderul mondial a castigat cu 6 la 2 ambele seturi si s-a calificat in finala.

Djokovic poate cuceri pentru a 6-a oara titlul la Turneul Campionilor ATP. In finala, el va da piept cu germanul Alexander Zverev. Acesta l-a invins, ieri, pe elvetianul Roger Federer, scor 7 la 5 si 7 la 6. Zverev s-a calificat, in premiera, in finala Turneului Campionilor.