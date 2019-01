Novak Djokovic este noul rege al Australiei. Sarbul l-a ingenunchiat in 3 seturi pe marele Rafael Nadal si a triumfat pentru a 7-a oara la Melbourne -VIDEO

Inaintea finalei de astazi, Novak Djokovic avea 6 titluri de Australian Open, la egalitate cu Roy Emerson si marele Roger Federer. Sarbul putea sa se distanteze de cei doi, doar daca il invingea pe Rafael Nadal, in mansa decisiva. Djokovic a inceput imperial partida, impunandu-se in primul set cu 6 la 3, fara sa piarda vreo minge pe propriul serviciu.

In setul secund, Nadal nu a dat vreun semn ca poate reveni in meci, fiind spulberat cu 6 la 2.

In setul 3, spaniolul a tentat break-ul, insa nu a gasit resursele pentru a rasturna meciul in favoarea sa. In cele din urma, Djokovic s-a impus cu 6 la 3.

Rafael NADAL, NUMARUL 2 ATP: „Buna seara tuturor. In primul rand, transmit multe felicitari lui Novak si echipei sale. Ai jucat un tenis de nivel inalt in aceasta seara, felicitari pentru tot.”

Novak DJOKOVIC, NUMARUL 1 ATP: „Buna seara tuturor. As vrea, in primul rand, sa-i intorc favoarea lui Rafel si sa-l felicit pentru aceste 2 saptamani minunate. A fost un meci greu in aceasta seara, dar cum ai spus tu, ai revenit dupa o accidentare ce te-a tinut departe de turnee inca din septembrie, anul trecut. Ai avut multe accidentari, dar mi-ai demonstrat mie, cat si celorlalti ce inseamna spiritul de luptator, iti multumesc pentru asta.”

Gratie acestui triumf, Novak Djokovic ajunge la pragul celor 15 titluri de Mare Slem, apropiindu-se la doua trofee de Rafael Nadal. Lider in acest clasament ramane celebrul Roger Federer, cu o colectie de 20 de titluri din calibrul Marelui Slem.