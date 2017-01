Novak Djokovic l-a invins pe actualul lider mondial in finala turneului de la Doha - VIDEO

Dupa ce l-a detronat anul trecut pe Novak Djokovic din postura de lider al ierarhiei mondiale in tenis, anul acesta sarbul l-a invins chiar la inceput de an pe britanic. Djokovic s-a impus in finala turneului de la Doha contra lui Andy Murray, scor 6 la 3, 5 la 7, 6 la 4. Dupa ce si-a adjudecat lejer primul set, Djokovic a cedat nervos in setul secund si chiar si-a distrus racheta.



In setul decisiv, Djokovic si-a revenit. A facut un break la scorul de 3 la 3 si a inchis partida la prima sansa.

Urmatorul turneu la care se vor intalni Djokovic si Murray va fi Grand Slam-ul de la Melbourne.