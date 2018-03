Novak Djokovic nu-si mai revine. Tenismanul sarb, fost lider mondial, a pierdut al treilea meci la rand, in 2018 - VIDEO

Novak Djokovic, care, in ultima perioada, a avut probleme din cauza accidentarilor, trece printr-un sezon dificil. Sarbul, fost lider mondial, ajuns pe locul 12 in topul ATP, nu s-a regasit nici in meciul cu Benoit Paire, la turneul de la Miami. Tenismanul francez a controlat partida si s-a impus cu 6 la 3 si 6 la 4.

Djokovic a suferit a treia infrangere consecutiva, iar Paire va juca in saisprezecimi, cu un alt sarb, Filip Krajinovic. Intre timp, campionul de la Indian Wells, argentinianul Juan Martin Del Potro ataca un nou trofeu. El l-a invins pe olandezul Robin Haase cu 6 la 4, 5 la 7 si 6 la 2.

Del Potro il va infrunta pe japonezul Kei Nishikori, in etapa urmatoare. Campionul turneului de la Miami va obtine un premiu de 1 milion 340 de mii de dolari.