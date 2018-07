Novak Djokovic s-a impus la Wimbledon, dupa o finala usoara in fata lui Kevin Anderson si a cucerit al 13-lea titlu de Grand Slam din cariera - VIDEO

Novak DJOKOVIC, CAMPION WIMBLEDON: "Sunt mandru si recunoscator. Incerc sa savurez momentul si sa-l impart cu oamenii care imi sunt apropiati si cu toti din intreaga lume."

Novak Djokovic s-a impus lejer in finala de la Wimbledon, scor 3 la 0, in fata lui Kevin Anderson. Sarbul de 31 de ani si-a distrus adversarul in doar 2 ore si 18 minute. Djokovic a castigat set dupa set cu 6 la 2, 6 la 2 si 7 la 6.AMBIANTAEste al patrulea titlu pentru Djokovic la Wimbledon. Urmatorul turneu de Grand Slam din acest an este US Open.