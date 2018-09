Novak Djokovic vrea al treilea titlu, la US Open. Tenismanul sarb l-a invins pe australianul John Millman si s-a calificat in semifinale - VIDEO

Novak Djokovic este intr-o forma de invidiat si, pas cu pas, se apropie de a 23-a sa finala la un turneu de Mare Slem. Sarbul a controlat din start meciul cu australianul John Millman, cel care, in etapa precedenta, l-a eliminat surprinzator pe Roger Federer. Djokovic a facut de patru ori break si s-a impus cu scorul de 6 la 3, 6 la 4 si 6 la 4.

In penultimul act, Djokovic va juca cu japonezul Kei Nishikori. Acesta l-a invins, intr-un meci superb, pe croatul Marin Cilic, scor 2 la 6, 6 la 4, 7 la 6, 4 la 6 si 6 la 4.

Si in concursul feminin, Japonia are o reprezentanta, in semifinale. Naomi Osaka a avansat, in premiera, in careul de asi a unui Grand Slam, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko, scor 6 la 1, 6 la 1.

La un pas de finala, adversara japonezei va fi tenismena americana Madison Keys. Aceasta a trecut de Carla Suarez Navarro, scor 6 la 4 si 6 la 3. Toti semifinalistii, atat in concursul feminin, cat si in cel masculin, si-au asigurat premii de cate 925 de mii de dolari.